Школу в поселке Российском откроют 1 сентября

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В поселке Российском завершают отделку новой школы. Отставания в сроках сдачи объекта нет - ее откроют 1 сентября. В здании смогут учиться 1100 детей.

- Сейчас в здании завершается устройство инженерных систем и вентилируемого фасада, идут внутренние отделочные работы, укладка плитки, малярные работы. Параллельно продолжается благоустройство прилегающей территории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Достроить общеобразовательное учреждение планируют в июне. Затем пройдет процедура лицензирования и комплектования.

- На первом этаже школы будет столовая, спортивный зал. На втором – два актовых зала. На третьем, библиотека, музей и тренажерный зал. На пришкольной территории поставят игровую площадку, также на улице будет большая спортивная зона, - добавили в мэрии.

Стоит отметить, что сейчас в разных микрорайонах города возводят 9 школ и 5 детских садов.