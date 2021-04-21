Сотрудники волейбольного клуба «Динамо» получили долг по зарплате в 22,6 миллиона

Фото: dinamokrasnodar.ru

59 сотрудников волейбольного клуба «Динамо» в Краснодаре наконец-то получили свои заработанные 22,6 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что сотрудники не получали свою зарплату с ноября 2020 года. Сотрудники прокуратуры отреагировали на нарушение и заставили владельцев погасить долг.

Отметим, что такие ситуации происходят в клубе на регулярной основе. Похожая ситуация была и в 2017 году. Тогда сумма долга составила 21 миллион.