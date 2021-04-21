В районы Кубани распределят 60 новых машин скорой помощи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае активно обновляются машины скорой помощи. На сегодняшний в регионе всего 691 автомобиль СМП, из них со сроком эксплуатации свыше 5 лет - 340 (49,2%).

В минздраве Кубани рассказали, что районы в этом году ожидают поставки еще 60 спецмашин.

- В 2020 году за счет средств федерального бюджета приобретены 48 автомобилей СМП. Также за счет федеральных средств дополнительно закуплено 60 автомобилей СМП. Они уже поставлены в регион. Их распределят в районы Кубани после получения от Минпромторга необходимых документов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Также стоит отметить, что коммерческие организации подарили краю 22 автомобиля «скорой».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что мэр Краснодара сказал о дефиците "скорых" в городе и попросил бизнесменов помочь в этой ситуации.