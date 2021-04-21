В Краснодаре подготовлено 24 проекта для освещения городских дорог Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отвечая на вопросы радиослушателей программы "Городская среда" на "Радио "Комсомольская Правда - Кубань", мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что запланировано освещение "Народного парка" в Комсомольском микрорайоне.

- На сессии городской Думы будет решаться вопрос о выделении финансирования на 24 проекта освещения городских улиц, в том числе и будущего "Народного парка", - рассказал мэр.

К примеру, уже выделены денежные средства на создание нового парка в мкр "Молодежный".