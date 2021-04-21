В Краснодаре прошла несанкционированная акция Фото: Андрей Зобов

В Краснодаре прошла несанкционированная акция сторонников оппозиции. Жители города собирались в сквере Жукова напротив здания администрации Кубани.

Несанкционированная акция прошла мирно. Протестующие начали собираться около 19:00. Контролирующая мероприятие полиция в мегафоны предупреждала об административной ответственности за проведение несанкционированных акций.

В Краснодаре прошла несанкционированная акция, люди пришли в сквер Жукова Фото: Андрей Зобов

- В администрацию города в установленные законом сроки не поступало уведомлений на согласование массовых политических акций на среду, 21 апреля, - ранее говорили в департаменте внутренней политики Краснодара. - Любые другие публичные мероприятия считаются несанкционированными.

Акция в Краснодаре прошла мирно, без применения силы со стороны представителей правоохранительных органов и сторонников оппозиции. К 21 часу митингующие разошлись.

В Краснодаре прошла несанкционированная акция Фото: Андрей Зобов

В мэрии напомнили, что предусмотрена административная ответственность для участников и организаторов несанкционированных акций и шествий. Так предусмотрен штраф на сумму от 10 до 20 тысяч рублей для граждан. Для должностных лиц суммы выше - до 30 000 рублей. Юрлицо могут оштрафовать на сумму до 100 тыс рублей.