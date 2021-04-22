Погода в Краснодаре на 22 апреля 2021 года: ожидаются похолодание и усиление ветра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температурные качели возвращаются на Кубань. Если месяц назад перепад температур за сутки составляли около 30 градусов, то сейчас – в 3 раза меньше. Тем не менее метеозависимым людям пришлось запастись таблетками. Синоптики обещают на Кубани сезон дождей. Только когда он начнется, остается загадкой даже для метеорологов.

КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 22 апреля 2021 года.

- Сегодня дождей не ожидается, будет усиление ветра до 8 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Максимальная температура воздуха днем составит 17 градусов.