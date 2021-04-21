Сезон дождей на Кубани продлится до майских праздников

До майских праздников в Краснодарском крае продолжатся ливни с грозами и громом Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубань после небольшой передышки вновь придет дождливая погода с небольшим понижением температуры. До майских праздников продолжатся ливни с грозами и громом.

Ночью на дороги опустится туман, поэтому автомобилистам надо быть внимательными и осторожными.

Ветер будет дуть переменных направлений - 5-12 м/с. Ночью жителей края ожидает температура воздуха 4-9 С со знаком плюс, а днем - от 13 до 18 С тепла.

- 24 апреля на Кубани градусники покажут хорошую и комфортную температуру +20 С. Но с 25 апреля вновь похолодает. Днем температура воздуха не поднимется выше +16 С. Возможно повышение паводка на реках Кубани, - сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Прогноз погоды на апрель 2021 в Краснодарском крае: чего ждать жителям региона

Узнали прогноз погоды на апрель 2021 в Краснодарском крае и выяснили, когда на Кубань придет тепло (подробнее)