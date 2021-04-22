В Крымском районе предупредили о возможном подтоплении пяти поселений из-за сброса воды

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В МЧС сообщали, что из-за продолжительных дождей уровень воды в реках на Кубани резко возрастет. В Крымском районе в это же время предупредили о возможных подтоплениях территорий в поселениях.

- В связи с увеличением сброса воды на реке Кубань и возможного подъёма уровня воды до неблагоприятных отметок, возможно подтопление Троицкого, Киевского, Варениковского, Адагумского, Кеслеровского сельских поселений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Крымского района.

Представители добавили, что в случае ухудшения ситуации, жителей проинформируют дополнительно. В том числе, включат систему оповещения.

- В районе работает автоматический контроль паводковой ситуации. В ближайшие дни не оставляйте детей одних дома, также побеспокойтесь о своих маломобильных родственниках, - добавили в администрации района.

В случае ЧС необходимо звонить по номеру «112».