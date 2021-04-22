В Сочи меняют пластиковые мусорные контейнеры на металлические

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В Сочи продолжают менять пластиковые мусорные контейнеры на металлические. Сейчас новые баки устанавливают в Центральном и Адлерском районах.

- В настоящее время заменено около 350 контейнеров. До 10 июля планируется заменить ещё более 1200 штук во всех районах города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Также в мэрии добавили, что вместе с заменой баков подрядные организации сразу же очищают сами площадки для сбора ТКО. Особое внимание сейчас уделяется гостевым маршрутам Сочи.

- Вплоть до мая в районе будет вестись санитарная очистка улиц, высадка цветов и кустарников, покраска деревьев и оформление газонов, — отметила глава администрации Центрального района города Инна Казанкова.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи запустят морское такси и мобильное приложение для туристов.