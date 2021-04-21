Курортный сезон в Сочи: в городе запустят морское такси и мобильное приложение для туристов

К новому курортному сезону в Сочи появится новая набережная.

Предстоящий курортный сезон станет для Сочи во всех смыслах «жарким» - уже сейчас по числу бронирований видно, что россияне не планируют отсиживаться дома, а поедут на море. А наложенный недавно запрет на полеты в Турцию лишь усилит желание провести отпуск именно в Краснодарском крае. Лопнет ли Сочи после того, как закрыли Турцию для туристов? И готов ли курорт принять большое количество отдыхающих? Ведь уже в апреле на набережных курорта - тьма народу.

- Мы ожидали в период с мая по сентябрь, что примем порядка 4 миллионов гостей, но сейчас стало очевидно, что цифра может быть и больше, - рассказал в интервью «КП»-Кубань» мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Конечно же, это большая нагрузка на инфраструктуру курорта, но мы готовы к увеличению турпотока в Сочи. Прорабатывается транспортная логистика, ведется благоустройство мест отдыха, парков и скверов. На постоянном контроле работа заведений общепита и средств размещения на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и контроля качества оказываемых услуг и уровня сервиса. Сейчас наша задача обеспечить максимальную безопасность для жителей и гостей курорта. При этом мы постараемся сделать так, чтобы антиковидные меры не мешали людям получать положительные эмоции от отдыха. В таком режиме Сочи уже отработал 2020 год, и весь полученный опыт прошлого летнего и зимнего сезонов мы используем для того, чтобы успешно провести приближающийся пляжный высокий сезон.

Пляжи курорта приводя в порядок перед новым сезоном

ВЕСЬ КУРОРТ - В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Одной из «визитных карточек» Сочи в ближайшей перспективе может стать новая протяженная набережная, которая соединит Ривьеру и Мацесту.

- Самое главное, что хочется увидеть, это – собственно, набережную. Не широкую улицу, с двух сторон заставленную кафе, магазинами и ресторанами, как это у нас было до недавних пор, а благоустроенный променад для прогулок, с которого видно море, - сказал мэр Сочи. - Впервые в городе мы проводим международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития Приморской набережной. Уже завершен 1-й этап конкурса, отобраны 8 компаний и консорциумов. Сейчас специалисты из компаний, прошедших отбор, изучают прибрежную среду, ведут сбор исходных данных, чтобы учесть все факторы, необходимые для разработки качественного проекта.

Проект новой набережной в Сочи

В итоге будет подготовлено 8 конкурсных концепций, которые рассмотрит авторитетное жюри. Финансирование проекта будет осуществляться за счет частных инвестиций. В планах – реализовать на этой территории самые инновационные градостроительные решения, создать набережную с современной прогулочной зоной и пляжами, которая будет удобна не только для отдыха, но и для занятий спортом, для организации культурного досуга. Для архитекторов, которые сумеют создать такой проект и воплотить его в жизнь – это шанс занять достойное место в истории курорта. Победителя конкурса объявят 4 июня.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский

- Моя задача – обеспечить максимально высокое качество строительства набережной, в том числе в вопросах берегоукрепления. Чтобы она радовала жителей и гостей курорта на протяжении десятилетий и стала еще одной значимой вехой в истории Сочи, - пояснил Копайгородский.

Проект новой набережной в Сочи

Появится в Сочи и мобильное приложение для туристов.

- Администрация города, три горных курорта, а также Сочинский Национальный парк и Кавказский биосферный заповедник подписали соглашение о совместной разработке единой карты туристических маршрутов. В будущем она будет интегрирована в цифровые сервисы, например, в туристический портал города Сочи, а также в специально созданное мобильное приложение о курорте, где любой гость сможет подобрать маршрут найти услугу или развлечение исходя из своих предпочтений, - объяснил мэр Сочи.

Проект новой набережной в Сочи

- Недавно стало известно о запуске в Сочи «морского такси». Пока только по городу. Будете развивать дальше направления?

- Морское сообщение вдоль сочинского побережья – это, скорее, хорошо забытое старое, - ответил «КП»-Кубань» Алексей Копайгородский. - Многие в городе помнят, как в советские времена между причалами курортных поселков Сочи ходили многочисленные катера и «Кометы», пользующиеся большой популярностью у жителей и гостей курорта. Запуск морской линии мы рассматриваем не только в качестве нового экскурсионного маршрута, но и как дополнительную возможность для быстрого передвижения между отдаленными друг от друга районами Большого Сочи. На начальном этапе два скоростных катера вместимостью двадцать пассажиров будут курсировать из сочинского Морпорта в Лазаревское и порт Имеретинский. В случае успешной реализации проекта будет проработан вопрос увеличения числа перевозчиков. И заработать «морское такси» должно уже в 2021 году.

К новому курортному сезону в Сочи появится новая набережная.

В перспективе, конечно, хотелось бы, чтобы люди могли свободно перемещаться по морю и в Крым, и в Туапсе, и в Геленджик, и в Анапу. Я уверен, что водное сообщение нужно развивать, запрос у отдыхающих на него очень большой.

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