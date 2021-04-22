На Кубани благодаря «Накопительной ипотеке» более 2,2 тыс. человек улучшили жилищные условия

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Программа «Накопительная ипотека» действует в Краснодарском крае с 2011 года. За это время местные жители получили 430 млн рублей из краевого бюджета. А за последние два года в программу вступили 600 человек.

– В 2020 году в программе приняли участие порядка 500 человек, в текущем году около 100 кубанцев стали участниками. Всего же за время действия программы жилищные условия улучшили порядка 2250 человек, – прокомментировал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Стоит отметить, что накопительный вклад в банке можно открыть на срок до пяти лет. Его нужно пополнять каждый месяц суммой от трех до десяти тысяч рублей. На этот вклад будет поступать выплата в размере 30% от суммы поступающих денег, плюс к этому банковский процент составит от 3,8 до 4% от вклада.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8 (861) 251-79-90, 255-41-05, а также на сайте министерства ЖКХ края.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в 2021 году на реализацию программы «Накопительная ипотека» в регионе направят почти 33 млн рублей.