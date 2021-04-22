Аэропорт Геленджика готовится принять рекордное число пассажиров на майских праздниках

Фото пресс-службы аэропорта

На майские праздники на курортах Краснодарского края ожидается аншлаг. В усиленном режиме будут работать и аэропорты. Так, воздушная гавань Геленджика в первые дни открытия курортного сезона, а он стартует 1 мая, готовится принять рекордное число пассажиров.

- В период с 30 апреля по 10 мая аэропорт Геленджик планирует обслужить порядка 25 000 пассажиров и принять, и отправить более 200 регулярных рейсов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта города-курорта.

Сразу восемь авиакомпаний с конца апреля будут летать в Геленджик.

- Впервые за всю историю аэропорта перевозчики приступят к выполнению региональных рейсов в мае, а не в июне, как это было раньше. В целом в грядущем курортном сезоне регулярные рейсы из аэропорта Геленджик будут выполнять 14 авиакомпаний по 16 внутрироссийским направления, — отметил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что только «Аэрофлот» с 24 мая запускает прямые рейсы в Краснодарский край из 12 городов страны.