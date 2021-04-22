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Общество22 апреля 2021 11:00

Где в Анапе появятся новые светофоры

Их установят для безопасности движения
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Анапе в мае установят несколько новых светофоров. Они появятся на сложных участках.

В городе-курорте светофоры установят на Пионерском проспекте в районе пересечения с проездом Гостевым, на улице Мира в районе пересечения с ул. Кавказской в станице Анапской, по улице Астраханской в Анапе в районе хлебозавода, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В настоящее время в Анапе ремонтируют дороги на нескольких улицах. Работы планируют завершить к началу лету, перед большим наплывом туристов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что жители Анапы останутся без воды с 27 по 29 апреля.