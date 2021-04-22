Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 апреля выросло на 101

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 22 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попал 101 человек, накануне было зафиксировано 100 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Динской район, здесь выявили 28, 17 и восемь человек соответственно. По пять человек заболели коронавирусом в Геленджике и Мостовском районе, по четыре – в Новороссийске и Горячем Ключе.

- По три жителя попали в госпитали в Ейском, Красноармейском, Усть-Лабинском и Павловском районах. По два пациента прибавилось в больницах в Кореновском, Брюховецком, Курганинском, Щербиновском и Новопокровском районах. Единичные случаи зафиксированы в Белореченском, Кавказском, Кущевском, Ленинградском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Белоглинском районах и Анапе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что в числе заболевших коронавирусом за сутки пятеро детей. По состоянию на 22 апреля с инфекцией в стационаре лечатся 1311 человек, 1486 – на дому.