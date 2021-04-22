Пожар в частном доме Сочи ликвидировали

Фото: ЮРПСО МЧС России

Напомним, утром 22 апреля на улице Костромская села Молдовка случился пожар в частном доме. Там загорелся второй этаж площадью почти в 100 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать за 20 минут, однако последствия убирали еще два часа.

- На место происшествия выехали 3 сотрудника Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России. Используя пожарные рукава, спасатели совместно с огнеборцами пролили конструкции здания, после чего, при помощи шанцевых инструментов провели разбор сгоревших элементов строения. В 11.30 спасатели ЮРПСО вернулись на базу, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Известно, что пострадавших в пожаре нет.