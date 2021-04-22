На строительство новых сетей освещения в пригороде Краснодара выделили 35 млн рублей

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На заседании городской Думы Краснодара на строительство сетей освещения в шести хуторах и поселках выделили более 35,7 млн рублей. Еще 27 млн рублей направят на устройство сетей в микрорайоне Гидростроителей.

- Больше всего фонарей будет установлено в ГМР. На строительство сетей освещения в микрорайоне направят 27 млн рублей. Работы проведут на улицах Снесарева, Артезианской и Автолюбителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также новые сети построят в хуторе Ленина, поселке Пригородном, Лорисе, Северном, Водники. В поселке Знаменском работы по устройству освещения проведут по 15 участкам улиц. Около 1,5 млн рублей будет направлено на сети по улицы Тепличной – их протянут от 1-го Мая до Тверской.

Ранее, отвечая на вопросы радиослушателей программы "Городская среда" на "Радио "Комсомольская Правда - Кубань", мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что также запланировано освещение "Народного парка" в Комсомольском микрорайоне.