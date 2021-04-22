Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани встретился с новым митрополитом края Григорием

Они обсудили создание духовного центра в Краснодаре

Сегодня, 22 апреля, в Краснодаре встретились Вениамин Кондратьев и митрополит Екатеринодарский Григорий. Они обсудили будущую совместную работу, в том числе и духовный центр в столице региона.

– Нам важна работа с духовным воспитанием молодежи. Для этого мы хотим провести молодежный форум осенью, ведь это важная составляющая воспитания. Верующая молодежь должна чувствовать себя в семье и под защитой не только в храме, но и в других местах, -сказал губернатор.

Митрополит ответил, что готов включаться в работу и помогать по всем нужным для этого направлениям.

– В каждом храме должна быть молодежь, которая расскажет друзьям, как устроена жизнь православного человека. Духовный центр может работать круглосуточно, мы можем проводить просветительские мероприятия постоянно, - заключил владыка Григорий.

Напоминим, Григорий стал митрополитом Кубани 15 апреля 2021 года. На этом месте он сменил священнослужителя Павла, который сейчас работает в Москве Патриаршим наместником Московской митрополии.