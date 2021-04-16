Кубанскую митрополию возглавил 47-летний священоначальник с Урала

Фото:nko.krasnodar.ru

Священный Синод Русской Православной Церкви своим решением от 15 апреля назначил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла начальником Московской митрополии.

Главой Кубанской митрополии назначен митрополит Челябинский и Миасский Григорий, сообщает сайт Московской патриархии.

Новому митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Григорию (в миру - Андрей Владимирович Петров) 47 лет. Он родился в Ярославской области. Закончил физический факультет Ярославского государственного университета.

Учился в Московской духовной семинарии, а затем и Московской духовной академии. В 2018 году был назначен главой Челябинской и Миасской митрополии.

Бывший митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел был назначен главой Кубанской митрополии 25 августа 2020 года.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор

Митрополит Исидор умер в возрасте 79 лет (читать далее)

Умер родной брат митрополита Исидора протоиерей Владимир Кириченко

Священник умер в результате осложнений после тяжелой болезни на 76-м году жизни (читать далее)