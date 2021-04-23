В Сочи начались общественные обсуждения новых правил землепользования и застройки

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Общественные обсуждения по новым правилам застройки пройдут в Сочи с 23 по 26 апреля. Они включают новый раздел, связанный с ограничениями жилой застройки и нежилых объектов. Об этом сообщили в администрации курорта.

– Запланировано внесение изменений в правила землепользования и застройки, которые должны вступить в силу 1 июля. Временные ограничения на строительство будут действовать до принятия нового Генплана Сочи, - отметили в мэрии.

Все желающие могут направить в администрацию города свои предложения. После этого проект будет рассмотрен депутатами Городского Собрания Сочи.

Стоит отметить, что ограничения не будут распространяться на уже действующие договоры комплексного развития территории, разрешения на строительство объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов, в частности социальных объектов.

– В данный момент сформирован «земельный банк» для строительства социальных объектов в Сочи. В нем числится уже более 35 участков, которые предназначены для детских садов, школ и других объектов социальной сферы с учетом комплексного развития территории. Ежедневно ведется поиск новых участков, – рассказал главный архитектор курота Антон Глушков.

Ранее «Комсомолка» сообщала, как будет выглядеть новый пляж в Сочи, который уже вызвал жаркие споры. На курорте будет создан единый прогулочный маршрут от пляжа «Ривьера» до парка «Дендрарий».