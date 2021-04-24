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Житель Новороссийска построил фонтан, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам Пионерской рощи. Он сделал из дерева движущегося рыбака

- Рыбак в ручье Пионерской рощи. Очень хочется, чтобы здравый смысл преобладал, и рощу оставили в покое, - написал на своей странице в Instagram Валерий Андреев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске от уникальной рощи оставили одни пеньки. Активисты встали на защиту Пионерского парка, где неизвестные уже вырубили 22 ясеня.

Пионерская роща – центр притяжения горожан. Это как парк Сергея Галицкого в Краснодаре или «Зарядье» в Москве. Здесь многолюдно даже в полдень в будний день. Студенты, мамы с детьми, пожилые люди - все неспешно прогуливаются по парку.

О том, что здесь идет война между жителями и администрацией, не говорит ничего. В глаза бросается лишь высокий металлический забор, которым перекрыли часть рощи.