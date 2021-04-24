200 тысяч туристов примет Сочи на майских праздниках

Фото: пресс-службы Сочинского нацпарка

200 тысяч туристов приедут в Сочи на майские праздники. Город готов принять гостей со всей страны. И ничего, что Турцию закрыли – есть теплое Черное море в Сочи. И никакие цены не останавливают – отдыхающим хочется праздника.

– Мы ведем благоустройство общественных территорий в Сочи, опираясь, в первую очередь, на мнение наших жители и отзывы гостей. Ежедневно мы получаем предложения по улучшению городской среды и учитываем их в работе по благоустройству. Безопасность и комфорт граждан – первоочередная задача администрации, наша ответственность. Руководители отрасли городского хозяйства, главы районов и их подрядных организации, управляющие компании – все сейчас должны мобилизоваться и подготовить город к встрече туристов, – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

Чтобы порадовать туристов, в Сочи к началу курортного сезона высадят более полумиллиона цветов.