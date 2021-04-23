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Общество23 апреля 2021 22:20

200 тысяч туристов приедут в Сочи на майские праздники

Город готов принять гостей со всей страны
Инна БОРИСОВА
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Сочи готовится принять 200 тыс. туристов со всей страны на майские праздники

Сочи готовится принять 200 тыс. туристов со всей страны на майские праздники

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осталась еще неделя – и вот они, долгожданные любимые майские праздники. После новогодних каникул, пожалуй, только майские выходные вызывают у большинства россиян особый сакральный трепет.

Гулять, отдыхать, развлекаться рвется душа, и тут и пандемия не пандемия – вакцинация же идет в стране. И ничего, что Турцию закрыли – есть теплое Черное море в Сочи. И никакие цены не останавливают - хочется праздника и все. А тут еще и президент Владимир Путин неожиданно майские праздники сделал 10-дневным марафоном отдыха и счастья.

Да, держись, Сочи, скоро придут к тебе не сто и не стописят, а примерно 200 тысяч жаждущих тепла, моря и жадных до развлечений российских гостей. А, может, и не только российских.

Готов ли город принять столько народу, спросите вы. Готов. И это не полуночные мантры на привлечение удачи и денег отельеров, рестораторов и даже городской администрации. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заверил - всех, кто рвался в Турцию, примут курорты Кубани. Причем безболезненно. Так что, добро пожаловать, гости дорогие, говорит Сочи и готовится к наплыву туристов.

И вот началось…

Не прошло и нескольких минут после новости, что праздники продлятся 10 дней , как телефоны сочинских туроператоров начали «гореть» от звонков..

- Буквально в течение часа после объявления президентом неделимых майских праздников у нас стали разрываться телефоны. Желающих приехать в Сочи на 10 дней оказалось слишком много, - рассказали «КП» - Кубань» сочинские туроператоры.

Ранее туроператоры сообщали, что все номера в отелях 4 и 5 * уже забронированы. Туры в основном уходят в частные мини-отели. Предложений по центру и Адлеру не осталось. Раскупаются Хоста, Дагомыс, Головинка, Лоо и Красная Поляна. И что здесь сразу улетело? Правильно. Апартаменты.

Гулять, так гулять

Да, не хотят россияне экономить на отдыхе. Отдыхать нужно с комфортом. Вот и прайс в номера, которые уже выкуплены, кстати - цена номера в бутик-отеле с мебелью из красного дерева составит от 80 тысяч рублей в сутки, с золотым унитазом и джакузи – от 130 тысяч рублей.

Но есть и подешевле

В так называемом «северном крыле» Сочи – Лазаревском районе отдых обойдется значительно дешевле – в среднем на 15-20 процентов. Здесь есть и дорогие отели – небольшие, тихие, но не менее комфортные.

- Цены в ближайшее время в Сочи поднимутся на 5-10 процентов из-за дефицита номеров, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат.

Туристам также советуют обратить внимание на частный сектор - это мини-гостиницы северной части курорта, где тоже есть варианты почти президентских номеров.

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