Фото: sochi.ru.

В Сочи к майским праздникам оптимизируют дорожную сеть курорта. Преимущественно это коснется объектов ремонта транспортной инфраструктуры в Лазаревском районе. Курорт на длинных выходных планирует принять 200 тысяч туристов.

Часть гостей будут путешествовать на автомобилях, поэтому в Сочи оптимизируют дорожную сеть к приезду отдыхающих. В частности, совместно с Минтрансом края проведено комиссионное обследование объектов ремонта дорожной инфраструктуры в Лазаревском районе.

- Встретились с коллегами из Туапсе, обсудили возможность снятия реверсивного движения в районе села Дедеркой Туапсинского района, - сказал глава города Сочи Алексей Копайгородский. - Здесь к началу майских праздников планируют снять реверс на одном из участков, это позволит сократить автомобилистам время в пути.

Также прорабатываем с федеральными структурами вопросы отмены реверсивного движения ещё на некоторых участках трассы.

Сейчас на федеральной автомобильной дороге А-147 работы проводят сразу на нескольких участках. Продолжается строительство подземных и надземных пешеходных переходов, ремонтно-восстановительные работы моста, ликвидация последствий схода оползня.

На нерегулируемых пешеходных переходах будут дежурить сотрудники патрульно-постовой службы.