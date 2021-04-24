Подросток из Новороссийска вышел в финал восьмого сезона шоу «Голос Дети»

Фото: личная страничка героя публикации в соцсети

Подросток из Новороссийска Тимофей Завалинич вышел в финал восьмого сезона шоу «Голос Дети». Он исполнил песню Кристины Орбакайте «Без тебя». Дополнительный этап шоу прошел в прямом эфире Первого канала, зрители проголосовали за трех дополнительных финалистов проекта из каждой команды. В их число попал и Тимофей Завалинич, набрав в команде Басты максимальное число голосов – более 51 %.

- Хочу сказать своим зрителям огромное спасибо за поддержку, - написал юный певец на своей странице в Instagram.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Подросток из Новороссийска прошел слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети-8» на «Первом канале». 11-летний Тимофей Завалинич попал в команду лидера группы «Баста» Василия Вакуленко. Тимофей Завалинич поет с детства. Он занимается в музыкальной школе по классу фортепиано, в студии Black Orpheus и театральном отделении Детской школы искусств.