Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края дал старт флешмобу в соцсетях под названием «Любимые места Кубани». Вениамин Кондратьев предложил рассказывать в соцсетях об интересных локациях для отдыха. И жителям, и гостям региона будет полезна такая информация, особенно, в преддверии майских праздников.

- Впереди длинные выходные. Многие отправятся к морю. Однако у нас есть и другие места, которые можно посетить. Это, например водопад «Капустинский» в Мостовском районе. А где любите вы проводить выходные? – написал на своей страничке в Instagram Кондратьев.

Губернатор призвал публиковать в соцсетях рассказы с фотографиями под хэштегом #любимыеместакубани.

Напомним, что курортный сезон в этом году начинается 1 мая. Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кубань готова участвовать в программе круглогодичного туристического кешбэка для школьников и студентов.