Круизный поезд «Жемчужина Кавказа» пройдет через Новороссийск

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Круизный туристический поезд «Жемчужина Кавказа» будет ходить по маршруту Москва – Новороссийск – Кисловодск – Грозный – Махачкала – Дербент – Волгоград – Москва. Каждое отправление запланировано на субботу. Об этом сообщили в РЖД.

- Ближайшие рейсы запланированы 1 мая, 8 мая, 15 мая и 22 мая. Круизное путешествие запланировано на семь дней. Расписание разработано для каждого рейса так, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его вместо гостиницы как «отель на колесах», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе РЖД.

В Новороссийске туристам расскажут о прошлом и настоящем портового города - о громких событиях и знаменитых личностях, связанных с ним. Также пассажиры поезда заедут в Абрау-Дюрсо.

- Все вагоны оборудованы системами кондиционирования, биотуалетами, а также розетками для зарядки гаджетов. Также в поезде есть душевые кабины, - отметили в компании.

Стоимость круиза для взрослых начинается с 55800 рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что через Новороссийск и Сочи на майские праздники туристический поезд, организованный ко Дню Победы.