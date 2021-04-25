ФК «Краснодар» вырвал победу у «Рубина» эффектным голом

Фото: vk.com/fckrasnodar

25 апреля в рамках 27-го тура Тинькофф российской Премьер-лиги 2020/21 ФК «Краснодар» в Казани сыграл с «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена».

Полузащитник «черно-зеленых» Алексей Ионов открыл счёт на 17 минуте эффектным пасом пяткой. Гол стал победным для команды «быков». Матч «Рубин» - «Краснодар» завершился с цифрами на табло 1:0. Это первая победа при наставнике Гончаренко.

1 мая «Краснодар» сыграет с «Сочи».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что «Краснодар» проиграл тульскому «Арсеналу» в первом матче под руководством нового тренера. Виктору Гончаренко не удалось прервать серию проигрышей команды черно-зелёных.