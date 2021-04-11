«Краснодар» проиграл тульскому «Арсеналу» в первом матче под руководством нового тренера

Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Сегодня, 11 апреля, в Туле сыграли футбольные клубы «Краснодар» и «Арсенал». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Матч начался в 14:00 по Москве, в Туле стояла отличная солнечная погода. Команды могли открыть счёт уже к пятой минуте, опасный момент был у «Арсенала» — Сафонов отбил удар Луценко, а затем Пантелеев не попал в пустые ворота. Туляки вообще больше владели мячом, а «Краснодар» зачастую с трудом выходил из обороны в атаку.

В середине первого тайма отличный удар нанёс Бауэр, но Сафонов смог выручить «быков». Активничал у Тульской команды Пантелеев, но точности ему так и не хватило. На 37-й минуте браво-удар через себя нанёс Кабелла. Не слишком опасно, прямо по центру ворот «Арсенала», а Шамов легко мяч забрал. Первый тайм закончился со счетом 0:0.

Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

После перерыва игра немного выровнялась. «Краснодар» стал больше атаковать и перестал сидеть на защите, но «Арсенал» всё-таки владел инициативой. На 54-й минуте Смольников (тренер «Арсенала» поменял Стоцкого, для которого этот матч в РПЛ стал первым за полтора года — последний раз он выходил на поле в декабре 2019-го (!).

На исходе первый и единственный гол в ворота гостей забил сербский полузащитник Горан Чаушич (28 лет). Этот гол стал для футболиста первым в сезоне — он забрал подбор у штрафной «Краснодара», принял мяч на грудь и с лёта пробил точно в угол ворот. Сафонов от нападения клуб не спас.

Это уже третий матч, в котором краснодарцы проигрывают своим соперникам. 18 марта клуб расстался с московским «Динамо» со счетом 2:3, а затем последовал провальный турнир с «Ахматом» — 5:0.

После этого матча тренер сборной Мурад Мусаев покинул команду по собственному желанию. На его место пришёл наставник из Белоруссии Виктор Гончаренко. Однако прервать серию неудач «быков» пока не удалось.

Ждём 17 апреля и матч с футбольным клубом «Зенит» на домашнем поле краснодарцев. Этот матч должен показать многое.

Сейчас же турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 выглядит так. «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место, «Краснодар» (34) идёт на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (51), который приедет играть с «быками» уже на следующей неделе.

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