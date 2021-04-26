Погода в Краснодаре на 26 апреля 2021 года: ожидаются похолодание и усиление ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кубань забыла, что она юг. В ближайшие дни температура воздух в Краснодарском крае опустится до плюс 10 градусов. Такой холодной весны не помнят даже старожилы региона.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 26 апреля 2021 года.

- Ожидаем небольшой дождь и усиление порывов ветра до 12 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Максимальная температура воздуха составит 14 градусов.

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