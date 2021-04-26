В Сочи дождь будет лить в течение всего дня 26 апреля

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Дождь в Сочи ожидается в течение всего дня 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Сегодня в течение дня в Сочи ожидается сильный дождь, местами сильный. Также возможна гроза, - сообщили в мэрии.

Все городские службы города перевели на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям города-курорта соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

При ЧС нужно звонить по номерам «101» и «112».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что погода в Сочи на майские праздники будет располагать и к пляжному отдыху, и к треккингу в горах.