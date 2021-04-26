Школьники 16 классов на Кубани отправлены на карантин из-за коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В 10 школах Краснодара, Сочи, Туапсинского, Абинского, Выселковского, Динского и Лабинского районов закрыли 16 классов. У учеников в этих образовательных учреждениях подтвердился COVID-19.

- Все школьники находятся на самоизоляции, они обучаются дома с применением дистанционных технологий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Также известно, что закрыты три группы в двух детских садах Краснодара и Тихорецкого района. По-прежнему находится на карантине одна группа Горячеключевского технологического техникума.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 26 апреля за последние сутки в госпитали на Кубани попали 104 человека.