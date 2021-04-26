Спрос на билеты в Краснодарский край вырос в 5 раз на длинные выходные

Второе место рейтинга - Кавказские Минеральные Воды Фото: Михаил ФРОЛОВ

После объявления длинных майских выходных спрос на авиабилеты по Росси вырос в пять раз. Об этом сообщает РИА Новости агрегатор.

Больше всего билетов купили в Геленджик (спрос вырос в 40!) раз, затем в Кавказские Минеральные воды (18 раз), Сочи (3,5) и Симферополь (4,3). За ними идут Анапа (2,6) и Ростов-на-Дону (2,1).

Тем временем в Сочи сотни туристов штурмуют канатные дороги. Красная Поляна бьет рекорды по числу экскурсантов в канун официального открытия летнего сезона.