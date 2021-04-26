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Общество26 апреля 2021 23:52

Георгиевские ленточки начнут раздавать в Краснодаре 27 апреля 2021

Акция продлится до 9 мая включительно
Инна БОРИСОВА
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В Краснодаре волонтеры будут раздавать Георгиевские ленточки с 27 апреля вплоть до 9 мая

В Краснодаре волонтеры будут раздавать Георгиевские ленточки с 27 апреля вплоть до 9 мая

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Краснодаре 27 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка», сообщает мэрия города.

- Патриотическая акция пройдет с соблюдением всех ограничительных мер, - заверили в пресс-службе администрации.

Волонтеры будут раздавать Георгиевские ленточки вплоть до 9 мая.

Получить ленточки горожане и гости Краснодара смогут в сквере имени Жукова, возле Александровской арки, в парке «Солнечный остров», на Центральной площади Пашковского микрорайона, а также возле КубГУ, КубГТУ, КубГАУ.

Ранее "КП" - Кубань писала о том, что Георгиевские ленточки в Сочи начнут раздавать с 27 апреля.