Георгиевские ленточки начнут раздавать в Краснодаре 27 апреля 2021

В Краснодаре волонтеры будут раздавать Георгиевские ленточки с 27 апреля вплоть до 9 мая
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Краснодаре 27 апреля стартует акция «Георгиевская ленточка», сообщает мэрия города.
- Патриотическая акция пройдет с соблюдением всех ограничительных мер, - заверили в пресс-службе администрации.
Волонтеры будут раздавать Георгиевские ленточки вплоть до 9 мая.
Получить ленточки горожане и гости Краснодара смогут в сквере имени Жукова, возле Александровской арки, в парке «Солнечный остров», на Центральной площади Пашковского микрорайона, а также возле КубГУ, КубГТУ, КубГАУ.
Ранее "КП" - Кубань писала о том, что Георгиевские ленточки в Сочи начнут раздавать с 27 апреля.