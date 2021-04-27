Узнали, где будут отключения света в Сочи 27 апреля 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 27 апреля 2021 планируется сразу в нескольких округах курортного города. Рабочие не прекращают ремонт ключевых коммуникаций и сетей. Во время работ на линии специалистам приходит останавливать подачу электричества в дома местных жителей. Только касается это не всего Сочи, а всего лишь нескольких улиц. Узнали, где будут отключения света в Сочи 27 апреля 2021.

В Адлерском районе на улицах Бакинская, Каспийская, Лесная и Липецкая, СТ Локомотив, селе Липники на улице Брянская, СТ Огонёк на улицах Афипская, Брянкая, Краснофлотская и Краснофлотская, СТ Липники, СТ Фантазия на улицах Краснофлотская, Камская, Лавровая, Герцена, Дзержинского, Киевская, Короленко, Ленина, Цитрусовая и Чернышенко. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с восьми утра и до семи вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улицах Тепличная 1-110, Ветеринарная 1-20, Амбровая 8, Иванова поляна 10, Буковая 36, 150, 11, 29, 30, 2А, Механизаторов 14/8, селе Красная воля на улице Володи Ульянова (частично), селе Прогресс на улице Юбилейная (частично), селе Илларионовка на улицах Центральная, Абинская, Рабочая, Айвовая, Краснодонская 1-18, Армянская 1-22, Бутурина (частично) и переулке Армянская 1-20.

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 17:00 на улицах Целинная, Яблочная, Тимирязева, Тоннельная (все – частично), Виноградная и Восточная 1,3,5,7,9.

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 17:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Совет Квадже на улицах Жасминная, Пляжная, Сибирская (везде – частично), поселке Горное Лоо на улице Плановая и Лоосская (частично).

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Ремонт будет длиться на нескольких участков (подробнее).