Погода в Краснодаре на 27 апреля 2021 года: ожидаются солнце и потепление Фото: Олег ЗОЛОТО

Дождливая неделя на Кубани позади. Сейчас в Краснодарский край вернулась теплая погода. Уже второй день подряд столбики термометров в краевом центре ползут верх. Пока говорить о рекордных показателях рано, но положительная динамика уже есть. Главное – чтобы она сохранилась до выходных.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 27 апреля 2021 года.

- Ожидается солнце. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Порывы ветра днем не превысят 9 м/с., – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Максимальная температура воздуха составит 14 градусов.

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