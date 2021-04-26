Погода в Краснодаре на 9 мая: на город обрушатся ливни Фото: Иван МАКЕЕВ

Какой будет погода в Краснодаре на 9 мая – один из самых популярных запросов жителей Кубани в поисковиках. Из-за постоянных температурных качелей люди соскучились по стабильности.

Однако синоптики осторожно дают прогнозы на ближайшие дни, не говоря уже о месяцах. Дело в том, что погода в Краснодаре на 9 мая менялась несколько раз.

Еще две недели назад метеостанции были убеждены, что в День Победы в краевой столице будет солнечно, а столбики термометров остановятся на отметке в плюс 25 градусов. Как же изменилась ситуация за неделю! «КП» – Кубань выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 9 мая.

- Максимальная температура воздуха 9 мая составит 19 градусов, – говорят метеорологи. – Также в городе ожидается дождь.

Также отметим, что на День Победы в городе не будет ураганного ветра, который дул в Краснодаре весь апрель. Максимальные порывы 9 мая не превысят 6 м/с.

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