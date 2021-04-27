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Легковой автомобиль врезался в скорую помощь на Кубани. ДТП произошло в Лабинском районе. Место аварии - поселок Мостовской, перекресток улиц Колхозной и Кирова. Об этом сообщает полиция региона.

- По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель ВАЗ-2107 допустила столкновение с неотложкой, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Дама и ее дочь-подросток были доставлены в местную больницу. По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в ДТП со скорой помощью в Славянске-на-Кубани пострадали пять человек. По предварительным данным, водитель скорой помощи ехал по улице Ковтюха со стороны Полковой в сторону Отдельской. Он проезжал регулируемый перекресток на красный свет, при этом у машины был включен звуковой сигнал и проблесковые маячки.