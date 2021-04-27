Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Краснодар попал в рейтинг самых патриотичных городов России. В соцопросе участвовали жители 22 крупных городов РФ. Об этом сообщают организаторы исследования.

- Краснодар занял 17 место в рейтинге самых патриотичных городов России, - подвели итог соцопроса.

Кроме того, среди городов, которые вошли в рейтинг, Махачкала, Волгоград, Челябинск и Ростов-на-Дону.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Краснодар, Новороссийск и Сочи попали в рейтинг городов-«матерщинников». По мнению местных жителей, ненормативную лексику они слышат нередко.

Чистотой речи жителей российских городов озаботились в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Именно они провели исследование распространенности ненормативной (обсценной) лексики. Площадками для опросов стали города с населением не менее 250 тысяч человек.