Фото: sochi.ru.

Волонтеры помогают выбрать проекты благоустройства жителям Сочи. Голосование проходит на онлайн-платформе 23.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

– Волонтеры задействованы и в работе мобильной группы, которая будет выезжать на встречи с горожанами в день проведения мероприятий. А в конце этой недели в МФЦ Сочи появятся дополнительные точки для голосования, – отметил начальник управления молодежной политики администрации города Сергей Черемшанов.

Более 300 добровольцев разъясняют жителям курорта порядок участия в голосовании.

Стационарные пункты, где сочинцы могут определиться с выбором общественной территории разместились в каждом районе: в ТРЦ «Моремолл», «Бирюза», «City Plaza» и в магазине «Перекресток».