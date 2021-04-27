Фото: sochi.ru.

Жители Сочи обсудили концепцию реконструкции набережной реки Хоста. Планируется благоустроить мосты, восстановить парапеты, ливневки и освещение. Об этом сообщили в мэрии Сочи.

Уже ведется работа по расчистке набережной, готовится проектная документация. Горожане в составе рабочей группы могут внести в проект конкретные предложения.

— В партнерстве с бизнесом будем искать современные формы деятельности и досуга граждан. Специалисты проработают возможность организации новых образовательных и туристических проектов, — отметил глава города Алексей Копайгородский.

По словам мэра, новая территория будет сбалансированной и комфортной для всех жителей и гостей курорта.

В течение двух недель рабочая группа из членов сочинского отделения Союза архитекторов России, урбанистов и активистов района исследовала набережную, проводила анкетирование и встречалась с жителями Хосты.

На территории набережной будет беспроводной интернет, места для удаленной работы дизайнеров, фотографов и программистов. Новая концепция предполагает создание удобного выхода на пляж, обустройство парковки и воркаут-площадки.

Работа по реконструкции набережной будет проводиться с учетом исторических особенностей этой территории и в строгом соответствии с природоохранным законодательством.