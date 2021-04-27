ГИБДД назвала виновного в смертельном ДТП в Краснодаре, где погиб мотоциклист

Фото: открытые источники

В страшном ДТП, которое произошло накануне, 26 апреля, на улице Красных партизан в Краснодаре, инспекторы ГИБДД определили виновника аварии. Трагедия произошла по вине водителя иномарки.

В Сеть был выложено видео с авторегистратора, на котором достаточно отчетливо видно, что мотоциклист выехал на перекресток на зеленый свет, а не на красный, как утверждалось ранее.

- Опубликованная в соцсетях видеозапись момента ДТП будет приобщена к материалам уголовного дела. По результатам доследственной проверки будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что 26 апреля в Краснодаре в столкновении с иномаркой погиб мотоциклист, его пассажир оказался в больнице. Трагедия произошла на улице Красных Партизан в краевом центре.