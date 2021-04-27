Инспектора таможни в Сочи подозревают в получении взятки в сумме 30 тыс. рублей

Сотрудника таможни в Сочи подозревают в получении взятки в сумме 30 тыс. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возбуждено уголовное дело против таможенника, который брал взятки за провоз нелегального товара через пропускной пункт Адлер - Республика Абхазия.

- Корыстный таможенник на автомобильном пропускном пункте, по данным УФСБ, в марте 2021 года взял у некоего гражданина 30 тыс. рублей за нелегальный провоз в Абхазию 26 компьютерных карт, - сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Ранее таможенники этого КПП не раз попадались на коррупционных преступлениях. Так, с поличным был пойман госинспектор МАПП Адлер, который получил 20 тыс. рублей за пропуск автомобиля «Мерседес Бенц SE220» через государственную границу.