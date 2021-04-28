Отделения Почты России на Кубани изменят режим работы на майские праздники

Фото: пресс-служба Почты России

В Краснодарском крае отделения Почты России на время майских праздников изменят режим приема посетителей. Что же касается пособий и пенсий, их будут приносить по утвержденному Пенсионным фондом расписанию, сообщает пресс-служба Почты.

Так, 30 апреля и 8 мая почтовые отделения Почты закроются на час раньше. 1 и 9 мая будут нерабочими для клиентов Почты России.

2 мая будет обычным рабочим днем для почтовых отделений Кубани.

3 мая принимать клиентов на Почте станут по графику субботы, а 10 мая - воскресенья.

С 4 по 7 мая Почта России будет работать, как и в обычные дни.