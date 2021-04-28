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Бывший авторынок в Краснодаре станет площадкой для массовых мероприятий. Об этом стало известно на встрече администрации города с жителями микрорайона Дубинка в Центральном округе. Одной из главных тем диалог стала площадка бывшего авторынка. Местные жители переживали, что на его месте появится многоэтажка.

— В позапрошлом году мы продуктивно проводили такие встречи с жителями. Они были многочисленными. Сегодня ещё есть ограничения. Но мероприятия с соблюдением всех требований мы можем проводить. Какие-то вопросы решим в оперативном режиме. Решение остальных вопросов мы возьмём на контроль, — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Отметим, что земельный участок на месте бывшего авторынка уже сформирован. Он даже поставлен на кадастровый учет. В ближайшее время эту территория перейдет в муниципальную службу. На месте бывшего рынка появится площадка для массовых мероприятий.

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Планами поделился глава города Евгений Первышов (подробнее).