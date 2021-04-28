Фото: admkrai.krasnodar.ru

За пять лет Кубань в 3,5 раза увеличила объем экспорта краевой продукции в Беларусь. Только за прошлый год товарооборот между Краснодарским краем и республикой составил 346,7 млн. долларов.

Об этом стало известно на заседании рабочей группы по вопросам развития сотрудничества Краснодарского края и Республики Беларусь. Оно прошло в режиме видеоконференции с участием вице-губернатор Кубани Александр Руппель, министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Котлович.

– Белоруссия – один из главных партнеров нашего региона по ряду направлений. Объем внешней торговли с республикой по итогам 2020 года составил почти 347 млн долларов США. При этом, если в 2015 году Белоруссия входила в ТОП-35, то в 2020 году входит уже в ТОП-10 импортеров продукции края, – подчеркнул Александр Руппель.

Отметим, что за пять лет – с 2015 по 2020 года – доля поставок в Беларусь увеличилась до 2,5%. Наиболее перспективными направлениями сотрудничества Краснодарского края и республики являются локализация на Кубани белорусских производств, развитие машиностроения и легкой промышленности, увеличение экспорта кубанских вин и импорт белорусской техники и оборудования.

Также по итогам конференции участники подставили подписи под протоколом совместных мероприятий Краснодарского края и Республики Беларусь на 2021-2023 годы.

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