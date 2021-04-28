Ретро-поезд «Победа» прибудет в Краснодар 2 мая 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

Ретро-поезд «Победа» прибудет в Краснодар 2 мая 2021. Он будет разъезжать по региону с конца апреля. Первой остановкой состава на Кубани станет Тихорецк. На платформе местного ЖД вокзала его ожидают в 13:20 29 апреля.

- Затем поезд проследует в Кавказскую. Его приезд намечен на 10:00 1 мая. Уже на следующий день состав окажется на Краснодар-1. Он прибудет в 10:00, – сказали КП – Кубань в пресс-службе СК ЖД.

Заключительной остановкой ретро-поезда «Победа» на Кубан станет Новороссийск. В город-герой он прибудет 3 мая в 9:40.

Во время остановок состава на перронах вокзалов появятся выставочные павильоны, которые будут посвящены празднованию 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посетители экспозиции побывают в вагоне-теплушке и будке машиниста.

Напомним, что ретро-поезд «Победа» состоит из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны. Это крытые товарные вагоны-теплушки, платформы для техники и салон-вагон. Вести состав будут два паровоза серий ФД20-2109 и Эр739-99.

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