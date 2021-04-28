Параметры инвестпроекта «Марьина Роща» презентовала мэрия Геленджика

Фото: администрация Геленджика

Параметры инвестпроекта «Марьина Роща» с гольф-клубом презентовала мэрия Геленджика. Хотя сам кластер должны были представить еще на экономическом форуме в Сочи в 2020 году, но из-за пандемии проект показали только сейчас. Об этом сообщает администрация Геленджика.

- Туристско-рекреационный кластер «Марьина Роща» расположился в Геленджике, объем инвестиций - 17 млрд руб, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в администрации Геленджика. – На участке площадью 453 га появятся винодельческий комплекс, виноградники, ресторан, конюшня, спортклуб, стрелковый тир, сафари-парк.

- По проекту, реализовать все инвестор планирует к 2026 году, - подытожили в администрации Геленджика.