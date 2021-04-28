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В Сочи образовалась многокилометровая пробка. 28 апреля в Сочи самого утра образовалась многокилометровая пробка в сторону Адлера. Об этом в соцсетях сообщают жители города.

По словам очевидцев, затор начался от съезда с Дублера Курортного проспекта и растянулся почти на 11,5 километров.

Очевидцы предполагают, что причина заторов в том, что рабочие украшают мачты дорожного освещения к предстоящим праздникам, а их техника мешает проезду по эстакаде.

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, на остановках собрались толпы людей, которые не могут дождаться общественного транспорта. Некоторые из них решили идти до пункта назначения пешком.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, пробки к морю: За Горячим Ключом из-за ДТП затор растянулся на пять километров. Также придется постоять в селе Горском и на подъезде к Джубге