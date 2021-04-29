Фото: admtuapse.ru
Аллея Бессмертного полка появится в Туапсе 9 мая. В День Победы в городе воинской славы появится масштабная экспозиция с портретами поколения победителей. Она будет расположена на улице Карла Маркса.
- Чтобы принять участие в акции, нужно принести транспаранты с портретами солдата или труженика тыла в «Туапсинский городской молодежный центр», – рассказали «КП» – Кубань» в администрации города.
Отметим, что экспозиция развернется на Платановой аллее в Туапсе. Акция Бессмертный полк в городе воинской слабы пройдет 9 мая с 10 до 15 часов.
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