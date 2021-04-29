Фото: пресс-служба аэропорта Анапы

Прямой авиарейс связал Анапу и Иваново. Полеты в обе стороны запланированы на среду и воскресенье. Перевозить пассажиров будут на лайнерах Airbus A 319. Максимальная вместимость судов – 144 пассажира.

Отмечается, что полеты носят сезонный характер. Они будут осуществляться с 28 апреля по 29 сентября.

- Из Анапы суда будут вылетать в 11:30. Спустя 2 часа 35 минуты лайнер уже приземлится в Иваново. В обратном направлении самолет будет отправляться в 14:55. Посадка в Анапе запланирована на 17:35, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе аэропорта Анапы.

Ожидается, что первого мая прямой рейс свяжет Анапу и Липецк.

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Расписание пока готовится, но предварительный список стран, куда организуют прямые рейсы, уже известен (подробнее).